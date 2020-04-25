На Кипре открывают дела против 14 нарушителей карантина в церквях

На Кипре открывают дела против как минимум 14 граждан, которые, несмотря на запрет богослужений в храмах в связи с эпидемией, все равно пришли на службу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом сообщил начальник полиции Кипрос Михаелидес.

По его словам, полиция Кипра уже установила личность 14 граждан, которые в этот четверг приняли участие в незаконной службе в монастыре близ города Лимасол, среди них и священник.

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Личности 5-10 человек, которые также были на этой службе, еще устанавливают – этим верующим удалось сбежать от полиции, которая приехала в монастырь, узнав о службе. Часть из них покинули свои автомобили и скрылись пешком, их попытаются идентифицировать по номерным знакам.

Напомним, ранее правительство Греции обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить дело против двух священников, которые давали причастие, несмотря на запрет посещения церкви.

Прецеденты наказания за нарушение карантина были и в странах Западной Европы. Например, во Франции на 135 евро оштрафовали священника одной из церквей Парижа, который решил провести пасхальную мессу, несмотря на запрет. Верующих, которые пришли к церковь, не штрафовали.