Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Близько тисячі людей у Берліні вийшли на протест проти карантину

Епідемія у Британії: кількість загиблих перевищила 20 тисяч

Епідемія в Іспанії: другий день поспіль одужало більше людей, ніж захворіло

Коронавірус у Франції: кількість смертей за добу істотно зменшилась






Кіпр продовжив заборону на польоти до середини травня

П'ятниця, 24 квітня 2020, 11:10

Кіпр продовжив заборону на комерційний повітряний рух до 17 травня, щоб приборкати поширення коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Заборона, вперше введена 21 березня, продовжувалась указами з того часу і тепер триватиме по 17 травня, заявив міністр транспорту Янніс Карусос. 

Читайте також
Відпустки епохи коронавірусу: коли Європа почне приймати літаки та туристів з України

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, оприлюдненими в четвер, на Кіпрі зареєстровано 795 випадків COVID-19 і 13 смертей від коронавірусу.

З початком пандемії країна ввела обмеження на пересування, в тому числі нічну комендантську годину. Людям дозволено залишати свої будинки тільки один раз в день зі спеціальним дозволом.

Від комендантської години звільнені тільки ті, кому потрібно працювати в нічні години і при пред'явленні форми, підписаної роботодавцем.

Уряд Кіпру подвоїв розмір штрафу за порушення правил пересування до 300 євро.

Нагадаємо, Греція закликала Європейську комісію розробити план відновлення поїздок "якомога швидше". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Кіпр
powered by lun.ua