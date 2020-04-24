Кіпр продовжив заборону на польоти до середини травня

Кіпр продовжив заборону на комерційний повітряний рух до 17 травня, щоб приборкати поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заборона, вперше введена 21 березня, продовжувалась указами з того часу і тепер триватиме по 17 травня, заявив міністр транспорту Янніс Карусос.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, оприлюдненими в четвер, на Кіпрі зареєстровано 795 випадків COVID-19 і 13 смертей від коронавірусу.

З початком пандемії країна ввела обмеження на пересування, в тому числі нічну комендантську годину. Людям дозволено залишати свої будинки тільки один раз в день зі спеціальним дозволом.

Від комендантської години звільнені тільки ті, кому потрібно працювати в нічні години і при пред'явленні форми, підписаної роботодавцем.

Уряд Кіпру подвоїв розмір штрафу за порушення правил пересування до 300 євро.

Нагадаємо, Греція закликала Європейську комісію розробити план відновлення поїздок "якомога швидше".