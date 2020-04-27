Коронавірус: у Франції смертність знизилась до найменшого за 5 тижнів рівня

У Франції від коронавірусної хвороби за добу померли 242 людини, загальна кількість смертей зросла до 22 856.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Франції.

У французьких лікарнях померли 14 202 пацієнти, решта померлих – мешканці будинків літніх людей. Протягом останньої доби у лікарнях померли 152 людини – найменше за останні 5 тижнів.

Кількість пацієнтів у реанімації зменшується 18-й день поспіль – зараз число важких пацієнтів складає 4682.

Госпіталізованих з симптомами хвороби у Франції зараз 28217 - це число поволі зменшується.

З 1 березня 87 985 осіб були госпіталізовані через коронавірус і 44 903 були виписані з лікарень.

Нагадаємо, за минулу добу в Італії у зв’язку з коронавірусом померло лише 260 людей - найнижчий показник за майже півтора місяця.