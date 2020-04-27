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Коронавирус: во Франции смертность снизилась до минимального за 5 недель уровня

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Коронавирус: во Франции смертность снизилась до минимального за 5 недель уровня

Понедельник, 27 апреля 2020, 07:44

Во Франции от коронавирусной болезни за сутки умерли 242 человека, общее количество смертей возросло до 22 856.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Франции.

Во французских больницах умерли 14 202 пациента, остальные умершие - жители домов пожилых людей. В течение последних суток в больницах умерли 152 человека-меньше всего за последние 5 недель.

Количество пациентов в реанимации уменьшается 18-й день подряд – сейчас число тяжелых пациентов составляет 4682.

Госпитализированных с симптомами болезни у Франции сейчас 28217 - это число понемногу уменьшается.

С 1 марта 87 985 человек были госпитализированы из-за коронавируса и 44 903 были выписаны из больниц.

Напомним, за минувшие сутки в Италии в связи с коронавирусом умерло всего 260 человек - самый низкий показатель за почти полтора месяца.

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