Жертвами коронавірусу в Італії стали більше 150 медиків
Вівторок, 28 квітня 2020, 08:18
В Італії від коронавірусної хвороби померли більше 150 медичних працівників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Так, за даними національної асоціації лікарів у понеділок кількість померлих лікарів зросла до 151.
Ця цифра включає як практикуючих лікарів, так і тих, хто вийшов на персію, але повернувся до роботи для боротьби з пандемією.
Раніше повідомлялося також, що від коронавірусної хвороби в Італії померли більше 30 медсестер.
Як повідомлялося, в Італії за останню добу зменшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом, також зменшується число пацієнтів в реанімації.
Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.
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