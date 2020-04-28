Жертвами коронавірусу в Італії стали більше 150 медиків

В Італії від коронавірусної хвороби померли більше 150 медичних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Так, за даними національної асоціації лікарів у понеділок кількість померлих лікарів зросла до 151.

Ця цифра включає як практикуючих лікарів, так і тих, хто вийшов на персію, але повернувся до роботи для боротьби з пандемією.

Раніше повідомлялося також, що від коронавірусної хвороби в Італії померли більше 30 медсестер.

Як повідомлялося, в Італії за останню добу зменшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом, також зменшується число пацієнтів в реанімації.

Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.