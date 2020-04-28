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Жертвами коронавируса в Италии стали более 150 медиков

Вторник, 28 апреля 2020, 08:18

В Италии от коронавирусной болезни умерли более 150 медицинских работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Так, по данным национальной ассоциации врачей в понедельник количество умерших врачей выросла до 151.

Эта цифра включает как практикующих врачей, так и тех, кто вышел на персию, но вернулся к работе для борьбы с пандемией.

Ранее сообщалось также, что от коронавирусной болезни в Италии умерли более 30 медсестер.

Как сообщалось, в Италии за последние сутки уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом, также уменьшается число пациентов в реанимации.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавирус.

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