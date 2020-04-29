У Північній Македонії - протест через підвищення цін на пальне, щоб наповнити бюджет

Представники транспортного сектора Північної Македонії влаштували акцію протесту проти нещодавнього підвищення цін на паливо задля боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У вівторок вони розмістили свої вантажівки перед будівлею уряду в центрі Скоп'є.

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Уряд вирішив підвищити акциз на паливо, щоб заповнити дефіцит бюджету, пов'язаний з пандемією коронавірусу. Уряд заявив, що додаткові доходи будуть використані в боротьбі країни з пандемією.

Тим часом Конституційний суд країни скасував урядову постанову про скорочення місячних зарплат державних службовців, щоб поповнити державну казну.

Міністри, парламентарі, мери та інші виборні і призначені посадові особи тепер будуть отримувати повну зарплату, а не мінімальну в розмірі близько 240 євро.

Нагадаємо, 22 квітня влада Північної Македонії пом'якшила обмеження на пересування громадян, запроваджені у зв’язку з коронавірусом.