В Северной Македонии - протест из-за повышения цен на топливо ради пополнения бюджета

Представители транспортного сектора Северной Македонии устроили акцию протеста против недавнего повышения цен на топливо для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во вторник они разместили свои грузовики перед зданием правительства в центре Скопье.

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Правительство решило повысить акциз на топливо, чтобы восполнить дефицит бюджета, связанный с пандемией коронавируса. В правительстве заявили, что дополнительные доходы будут использованы для борьбы страны с пандемией.

Между тем Конституционный суд страны отменил правительственное постановление о сокращении месячных зарплат государственных служащих, чтобы пополнить казну.

Министры, парламентарии, мэры и другие выборные и назначенные должностные лица теперь будут получать полную зарплату, а не минимальную в размере около 240 евро.

Напомним, 22 апреля власти Северной Македонии смягчила ограничения на передвижение граждан, введенные в связи с пандемией.