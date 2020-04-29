Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу із легальними працівниками, виліт якого був заблокований у середу через урядові вимоги.

Рейс PS1117 вилетів з Борисполя орієнтовно о 21:35, із майже 9-годинною затримкою, повідомляє "Європейська правда".

Приземлення українського чартеру в лондонському аеропорту Хітроу заплановане на 22:30, підтверджує диспетчерська цього аеропорту. "Громадське" також підтверджує відправлення рейсу – видання розмістило відео, відзняте одним з пасажирів в салоні літака.

Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Виліт рейсу вдалося розблокувати завдяки медійному розголосу. Як повідомлялося, у середу авіакомпанія МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами.

В Уряді, де останнім часом зробили кілька заяв про небажання давати дозвіл на чартери із українськими трудовими мігрантами, висунули вимогу про перемовини з країнами, які захочуть запросити заробітчан.

Політика уряду з цього приводу викликала жорстку критику і зрештою виліт був розблокований вже до кінця доби.

Детальніше про ситуацію читайте у редакційній статті ЄП Назад до СРСР: чому заборона рейсів для заробітчан стосується всіх