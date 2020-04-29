Заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон после скандала

Авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства.

Рейс PS1117 вылетел из Борисполя ориентировочно в 21:35, с почти 9-часовой задержкой, сообщает "Европейская правда".

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта. "Громадське" также подтверждает отправления рейса - издание разместило видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета.

Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Вылет рейса удалось разблокировать благодаря медийной огласке. Как сообщалось, в среду авиакомпания МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с трудовыми мигрантами.

В правительстве, где в последнее время сделали несколько заявлений о нежелании давать разрешение на чартеры с украинскими трудовыми мигрантами, потребовали проведения переговоров со странами, которые захотят пригласить работников.

Политика правительства по этому поводу вызвало жесткую критику и в конце концов вылет был разблокирован уже до конца дня.

Подробнее о ситуации читайте в редакционной статье ЕП Назад в СССР: почему запрет рейсов для сезонных работников касается всех