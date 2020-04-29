Кабмін готовий до перемовин з країнами, які захочуть запросити заробітчан

Український уряд готовий до перемовин з країнами, які захочуть запросити заробітчан

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомила речниця прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Ольга Куришко.

"Уряд готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін", - розповіла вона.

Координувати цю роботу має урядовий Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Важливою передумовою для цього є легальне працевлаштування українських працівників на термін не менший, ніж 3 місяці, "з дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці".

"Станом на зараз, Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, окрім Фінляндії", - зазначила Ольга Куришко.

Вона додала, що Кабінет міністрів не забороняв українцям виїжджати за кордон з метою роботи, а обмеження авіасполучення пов’язане з карантинними заходами.

Водночас, як раніше повідомляла "Європейська правда", Фінляндія може відмовитися від українських працівників – через суперечливі заяви з Києва про те, що Україна хоче "зберегти заробітчан" і "докладе для цього максимум зусиль". До країни зміг прибути лише один чартер з українськими заробітчанами, хоча очікували прибуття близько 1500 працівників.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

Минулого тижня в інтерв’ю РБК-Україна прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що заробітчани є "навченою в Європі робочою силою" і могли б бути корисними для розвитку економіки в Україні, тому їх "треба зберегти".