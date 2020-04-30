Кіпр хоче протестувати 20 тисяч працівників підприємств, які відкриються першими

Кіпр збирається протестувати на коронавірус 20 тисяч працівників підприємств, які першими відновлять роботу після послаблення карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністерство охорони здоров’я Кіпру збирається протестувати на коронавірус близько 20 тисяч працівників компаній, які першими вийдуть на роботу після послаблення карантинних обмежень.

Читайте також На Кіпрі відкривають справи проти 14 порушників карантину у церквах

Йдеться про працівників компаній, які відновлюють роботу з 4 травня і які у своїй роботі безпосередньо контактують з клієнтами.

Також уряд обіцяє частково забезпечити такі компанії захисними масками. МОЗ країни рекомендує "масковий режим" для персоналу усіх компаній, які контактують з клієнтами.

Нагадаємо, вчора президент Кіпру Нікос Анастасіадес оголосив про поступове ослаблення з 4 травня обмежувальних заходів, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.

З цього дня мають відновити роботу будівельна та суміжні галузі і роздрібні підприємства, за винятком торговельних центрів і великих магазинів.

Водночас, комендантська година для нічного пересування залишиться чинною.