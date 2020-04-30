Кипр хочет протестировать 20 тысяч работников предприятий, которые откроются первыми

Кипр собирается протестировать на коронавирус 20 000 работников предприятий, которые первыми возобновят работу после ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министерство здравоохранения Кипра собирается протестировать на коронавирус около 20 000 работников компаний, которые первыми выйдут на работу после ослабления карантина.

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Речь идет о работниках компаний, которые восстанавливают работу с 4 мая и которые в своей работе непосредственно контактируют с клиентами.

Также правительство обещает частично обеспечить такие компании защитными масками. МЗ страны рекомендует масочный режим для персонала всех компаний, которые контактируют с клиентами.

Напомним, вчера президент Кипра Никос Анастасиадес объявил о постепенном ослаблении с 4 мая ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

С этого дня должны восстановить работу строительная и смежные отрасли и розничные предприятия, за исключением торговых центров и крупных магазинов.

В то же время, комендантский час для ночного передвижения останется в силе.