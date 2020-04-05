В італійській Ломбардії заборонили виходити з дому без маски

Влада італійського північного регіону Ломбардія, який найбільше постраждав від пандемії коронавірусу, заборонила виходити з дому без захисної маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Губернатор регіону Аттіліо Фонтана заявив, що починаючи з завтрашнього дня на вулицях можна буде з’являтися виключно у захисних масках.

Ще більш жорсткі заходи запроваджуються, бо"ми ще не досягли жодної мети, не завершили жодної роботи", сказав він. Звідси подальше посилення заходів для уповільнення поширення інфекції в порівнянні з тими заходами, які були прийняті урядом вже 15 днів тому.

Ломбардія стала єдиним регіоном Італії , яка запровадила зобов’язання надягати маску або її варіант всякий раз, коли людина виходить з дому.

Загальна кількість заражень в Ломбардії досягала майже 50 тисяч (49 118 зі збільшенням на 1598), смертей протягом останньої доби було 345 (всього 8 656), однак у реанімації пацієнтів поменшало на 55 в порівнянні з п’ятницею.

Кількість пацієнтів в реанімації зменшилась і загалом по Італії.