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В італійській Ломбардії заборонили виходити з дому без маски

Неділя, 5 квітня 2020, 12:16

Влада італійського північного регіону Ломбардія, який найбільше постраждав від пандемії коронавірусу, заборонила виходити з дому без захисної маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Губернатор регіону Аттіліо Фонтана заявив, що починаючи з завтрашнього дня на вулицях можна буде з’являтися виключно у захисних масках.

Ще більш жорсткі заходи запроваджуються, бо"ми ще не досягли жодної мети, не завершили жодної роботи", сказав він. Звідси подальше посилення заходів для уповільнення поширення інфекції в порівнянні з тими заходами, які були прийняті урядом вже 15 днів тому.

Ломбардія стала єдиним регіоном Італії , яка запровадила зобов’язання надягати маску або її варіант  всякий раз, коли людина виходить з дому.

Загальна кількість заражень в Ломбардії досягала майже 50 тисяч (49 118 зі збільшенням на 1598), смертей протягом останньої доби було 345 (всього 8 656), однак у реанімації пацієнтів поменшало на 55 в порівнянні з п’ятницею.

Кількість пацієнтів в реанімації зменшилась і загалом по Італії.

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