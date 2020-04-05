В итальянской Ломбардии запретили выходить из дома без маски

Власти северного итальянского региона Ломбардия, который больше всего пострадал от пандемии коронавируса, запретили выходить из дома без защитной маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Губернатор региона Аттилио Фонтана заявил, что начиная с завтрашнего дня на улицах можно будет появляться исключительно в защитных масках.

Еще более жесткие меры вводятся, потому что"мы еще не достигли ни одной цели, не завершили ни одной работы", сказал он. Отсюда дальнейшее усиление мер для замедления распространения инфекции по сравнению с теми мерами, которые были приняты правительством уже 15 дней назад.

Ломбардия стала единственным регионом Италии , которая ввела обязательства надевать маску или ее вариант всякий раз, когда человек выходит из дома.

Общее количество заражений в Ломбардии достигала почти 50 тысяч (49 118 с увеличением на 1598), смертей в течение последних суток было 345 (всего 8 656), однако в реанимации пациентов уменьшилось на 55 по сравнению с пятницей.

Количество пациентов в реанимации уменьшилось и в целом по Италии.