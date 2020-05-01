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У Франції від коронавірусу вилікувалися майже 50 тисяч людей

П'ятниця, 1 травня 2020, 08:24

У Франції кількість пацієнтів, які видужали після коронавірусної хвороби, досягла майже 50 тисяч осіб.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За останні 24 години у Франції від коронавірусу померло 289 осіб. Напередодні повідомлялося про 427 жертв. Загальна смертність на території Франції нині складає 24 376 осіб з початку епідемії.

В цілому 26 283 людини досі госпіталізовані у Франції у зв'язку з інфекцією COVID-19.

У реанімації перебувають  4019 осіб. Пік важких пацієнтів був досягнутий 9 квітня, коли в реанімації перебували майже 7200 осіб.

71% важких пацієнтів наразі припадає на чотири регіони.

Як повідомлялося, Національні збори Франції підтримали план уряду щодо виходу з карантину, який має розпочатися 11 травня.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Франція
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