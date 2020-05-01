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Во Франции от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек

Пятница, 1 мая 2020, 08:24

Во Франции количество пациентов, выздоровевших после коронавирусной болезни, достигло почти 50 тысяч человек.

Таковы последние данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

За последние 24 часа во Франции от коронавируса умерло 289 человек. Накануне сообщалось о 427 жертв. Общая смертность на территории Франции в настоящее время составляет 24 376 человек с начала эпидемии.

В целом 26 283 человек до сих пор госпитализированы во Франции в связи с инфекцией COVID-19.

В реанимации находятся 4019 человек. Пик тяжелых пациентов был достигнут 9 апреля, когда в реанимации находились почти 7200 человек.

71% тяжелых пациентов сейчас приходится на четыре региона.

Как сообщалось, Национальное собрание Франции поддержало план правительства по выходу из карантина, который должен начаться 11 мая.

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