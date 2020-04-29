Парламент Франції підтримав план уряду щодо виходу з карантину

Національні збори Франції підтримали стратегію уряду виходу країни з карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

План, презентований прем’єр-міністром , був підтриманий 368 депутатами після понад трьох годин дебатів.

100 депутатів проголосували проти, ще 103 – утрималися.

Поетапне послаблення карантинних обмежень пропонують почати 11 травня. З цього дня відновлять роботу усі заклади торгівлі, окрім кафе і ресторанів, запровадять масковий режим у громадському транспорті, дозволять індивідуальні заняття спортом і зібрання не більше 10 людей, почнуть відновлювати роботу дитсадки і початкова школа.

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Починаючи з 11 травня, Франція планує щодня здійснювати до 700 тисяч тестів на коронавірус – для людей, які мають підозрілі симптоми. При цьому, будуть інтенсивно відстежувати та ізолювати контактних осіб нових хворих.

Прем’єр зазначив, що є ризик "другої хвилі" епідемії, тому діяти потрібно "обережно, поетапно та пересвідчуючись, що ми контролюємо поширення вірусу".

За його словами, якщо на 11 травня тенденції зміняться – країна не почне вихід з карантину, або навіть посилить обмеження.