В Іспанії другий день поспіль менше 300 померлих від коронавірусу за добу

В Іспанії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померла 281 людина.

Такими є свіжі дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Це вже другий день поспіль в Іспанії фіксують менше 300 смертей від коронавірусу за добу. Напередодні повідомлялося про 268 померлих.

Всього в країні зареєстровано 24 824 випадки смерті від коронавірусної хвороби.

З початку епідемії в Іспанії виявили 215 216 підтверджених випадків коронавірусу, майже 115 000 вже одужали.

В Іспанії починаючи з 2 травня почнуть послаблювати окремі обмеження. Зокрема, людям старше 14 років дозволять виходити з дому для занять спортом, або прогулянок. Така активність може здійснюватися у строго відведений для цього час для різних вікових групп людей. Дозволятиметься лише одна активність на добу.