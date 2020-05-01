В Испании второй день подряд менее 300 умерших от коронавируса за сутки

В Испании в течение последних суток от коронаирусной болезни умер 281 человек.

Таковы свежие данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Это уже второй день подряд в Испании фиксируют меньше 300 смертей от коронавируса за сутки. Накануне сообщалось о 268 умерших.

Всего в стране зарегистрировано 24 824 случая смерти от коронавирусной болезни.

С начала эпидемии в Испании обнаружили 215 216 подтвержденных случаев коронавируса, почти 115 000 уже выздоровели.

В Испании начиная с 2 мая начнут ослаблять отдельные ограничения. В частности, людям старше 14 лет разрешат выходить из дома для занятий спортом или прогулок. Такая активность может осуществляться в строго отведенное для этого время для разных возрастных групп людей. Будет разрешаться только одна активность в сутки.