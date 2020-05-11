У Німеччині кількість нових заражень продовжує знижуватися
У Німеччині кількість нових заражень коронавірусом продовжує знижуватися кілька днів поспіль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.
За даними Інституту Роберта Коха, за останні 24 години від коронавірусу у Німеччині померли 22 хворих – майже стільки ж, як 26 напередодні.
Виявили 357 нових випадків захворювання, що вдвічі менше, ніж 667 вчора. Одужали за добу близько 1300 осіб.
Водночас, як повідомлялося раніше, в Інституті попереджають, що коефіцієнт відтворення вірусу (R-value), який позначає, скільки в середньому людей інфікує одна заражена людина, вперше з середини квітня знову перевищив "1", і це є тривожним сигналом у контексті послаблення обмежень.
"Збільшення числа відтворюваності вимагає більш пильного моніторингу ситуації у наступні дні", - йдеться у повідомленні Інституту.
Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.
З початку епідемії у Німеччині підтвердили 169 575 заражень коронавірусом, з цих хворих 7417 померли, більше 145 600 – одужали.