У Німеччині кількість нових заражень продовжує знижуватися

У Німеччині кількість нових заражень коронавірусом продовжує знижуватися кілька днів поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

За даними Інституту Роберта Коха, за останні 24 години від коронавірусу у Німеччині померли 22 хворих – майже стільки ж, як 26 напередодні.

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Виявили 357 нових випадків захворювання, що вдвічі менше, ніж 667 вчора. Одужали за добу близько 1300 осіб.

Водночас, як повідомлялося раніше, в Інституті попереджають, що коефіцієнт відтворення вірусу (R-value), який позначає, скільки в середньому людей інфікує одна заражена людина, вперше з середини квітня знову перевищив "1", і це є тривожним сигналом у контексті послаблення обмежень.

"Збільшення числа відтворюваності вимагає більш пильного моніторингу ситуації у наступні дні", - йдеться у повідомленні Інституту.

Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.

З початку епідемії у Німеччині підтвердили 169 575 заражень коронавірусом, з цих хворих 7417 померли, більше 145 600 – одужали.