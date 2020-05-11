В Германии количество новых заражений продолжает снижаться

В Германии количество новых заражений коронавирусом продолжает снижаться несколько дней подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

По данным Института Роберта Коха, за последние 24 часа от коронавируса в Германии умерли 22 больных – почти столько же, как 26 накануне.

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Обнаружили 357 новых случаев заболевания, что вдвое меньше, чем 667 вчера. Выздоровели за сутки около 1300 человек.

В то же время, как сообщалось ранее, в Институте предупреждают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value), который обозначает, сколько в среднем человек инфицирует одна зараженный человек, впервые с середины апреля вновь превысил "1", и это является тревожным сигналом в контексте ослабления ограничений.

"Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни", - говорится в сообщении Института.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но смягчениями.

С начала эпидемии в Германии подтвердили 169 575 заражений коронавирусом, из них 7417 больных умерли, более 145 600 – выздоровели.