У Швейцарії відкрили школи, ринки, ресторани і музеї

У Швейцарії 11 травня почалася друга фаза послаблення карантинних заходів, запроваджених для стримування пандемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

З понеділка відновили роботу невеликі магазини, ресторани, ринки, музеї та бібліотеки. Ресторани зможуть обслуговувати групи максимум до чотирьох осіб.

Громадський транспорт повернеться до стандартного розкладу з рекомендацією, щоб люди носили маски для обличчя в годину пік.

Читайте також Єврокомісія 13 травня представить план відкриття кордонів і туризму в ЄС

Крім того, відновилися заняття в початкових та нижчих класах середньої школи, дозволені спортивні заняття.

Паралельно з цим також будуть послаблені обмеження щодо в'їзду до Швейцарії. Крім того, запроваджується комплексне відстеження контактів для всіх нових інфекцій.

Третя фаза розпочнеться 8 червня із поновленням навчання для школярів старших класів та закладів дозвілля. Подальші рішення щодо цієї фази будуть прийняті наприкінці травня.

Події з більш ніж 1000 людей - зокрема фестивалі та спортивні події - будуть заборонені орієнтовно до кінця серпня.

У Швейцарії з початку епідемії зафіксовано 30 175 випадків зараження коронавірусом, померли 1845 інфікованих.

Нагадаємо, перший етап послаблення карантину у Швейцарії почався 27 квітня: відновили роботу перукарні, фізіотерапевти, амбулаторії, медичні та стоматологічні кабінети, квітникарі, майстерні та садові центри.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"