Єврокомісія 13 травня представить план відкриття кордонів і туризму в ЄС

Європейська комісія 13 травня затвердить всеосяжну стратегію, спрямовану на те, щоб уряду знову скоординовано відкрити туристичний бізнес в Європейському союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", подробиці стратегії опублікувало видання Euractiv.

Стратегія Комісії, яка все ще може змінитися і буде обговорюватися високопоставленими посадовими особами пізніше сьогодні, рекомендуватиме трьохетапний підхід до відкриття кордонів, який об'єднує держави-члени "з аналогічними загальними характеристиками ризиків".

Європейське агентство по боротьбі з хворобами (ECDC) буде вести список регіонів з низьким рівнем поширення вірусу, щоб можна було відмовитися від "загальних карантинних заходів" в межах Шенгенської зони.

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Недискримінація за правилами громадянства буде застосовуватися до будь-яких рішень. Наприклад, якщо Австрія послабить прикордонні заходи для прибуваючих з Німеччини, це може бути застосовано до всіх громадян ЄС, які проживають на німецькій території, а не тільки до німців.

У своєму повідомленні Комісія відзначає, що цей вірус обійдеться світовій туристичній індустрії в 400 мільярдів євро в цьому році, і використовує дані Об'єднаного дослідницького центру, щоб визначити, які члени ЄС і регіони найбільш схильні до прогнозованого спаду.

Питання про те, як поєднувати гігієнічні та соціально-дистанційні заходи з відновленням транспортних послуг, також розглядається в проєкті, в якому знову міститься заклик до скоординованого підходу, який не допускав би дискримінації щодо будь-якої держави-члена.

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У документ Комісії також включені керівні принципи про те, як захистити працівників транспорту і реагувати на мінливі епідеміологічні умови, а також пропозицію про створення "спеціального фонду з нульовим забрудненням та природного фонду".

Зосередження уваги на аспекті стійкості подорожей направлено на те, щоб сектор не повернувся до своїх старих забруднюючих способів. Пропонується використання поновлюваних джерел енергії в готелях і заміна транспортних засобів, таких як туристичні катери, на менш забруднюючі.

У проєкті також згадуються "плани готовності", які допоможуть пом'якшити вплив другої хвилі вірусу або іншого кризи.

Мандрівники зможуть ознайомитися з інтерактивною картою, до якої увійдуть новітні заходи прикордонного контролю, заходи і умови поїздки. Ідея полягає в тому, щоб дозволити людям планувати поїздки більш ефективно і навіть уникати подорожей, якщо це можливо.

У проєкті документа також порушується питання про дорожні ваучери і повернення грошових коштів.

Відповідно до законодавства ЄС скасовані рейси означають, що авіакомпанії повинні пропонувати пасажирам повне повернення коштів. Беручи до уваги можливість одержання ваучера, правила стверджують, що споживач сам повинен вирішити, що вибрати.

Більшість країн-членів і зростаюче число членів Європарламенту попросили Комісію запропонувати тимчасову відмову від цього.

Але Комісія наполягає на тому, що повернення залишаться де-факто "страхувальною сіткою" для пасажирів, хоча в керівних принципах буде запропоновано загальний звід правил для ваучерів, щоб компанії могли спробувати зробити їх максимально привабливими.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

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