Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину

Як довго триватиме жорсткий карантин, спричинений пандемією коронавірусу?

Кожна з європейських країн відповідь на це питання дає самотужки. І деякі з них вже анонсували перші послаблення карантинних обмежень, як-то Норвегія, Данія, Австрія або Чехія. І навіть країна з найбільшою кількістю жертв епідемії - Італія - заявила, що може почати послаблення обмежень до кінця квітня.

Такі кроки суперечать рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка вважає, що послаблювати заходи боротьби з поширенням вірусу в Європі ще зарано.

Саме тому такі пом'якшення поки не стали масовими. Більш того, деякі країни, навпаки, лише посилюють умови карантину.

То чи не поспішили країни, які вже пообіцяли своїм громадянам послаблення? Або навпаки, чи можливо, що їхнім шляхом підуть інші держави Європи?

Біг, торгівля і дитсадки

Першим із європейських лідерів, який оголосив про плани повернення своєї країни до нормального життя, став канцлер Австрії Себастьян Курц.

З 14 квітня в Австрії відкриваються всі невеликі магазини площею до 400 квадратних метрів, а також садові і господарські торговельні точки.

Решта магазинів, великі торговельні центри, а також перукарні планують відновити роботу з 1 травня. Готелі почнуть працювати не раніше середини травня, але щодо них буде окреме рішення.

Водночас до кінця квітня залишаються чинними заходи соціальної ізоляції та дистанціювання. Обмеження на вихід з дому продовжує діяти, маски обов’язково треба вдягати, коли заходиш у магазин, аптеку і в громадський транспорт.

Уряд у своїх рішеннях керується в тому числі й економічними даними, а вони не радісні.

Рівень безробіття в Австрії сягнув найвищого показника з 1946 року.

Крім того, на користь послаблення контролю свідчить і статистика захворювань. Кількість нових заражень протягом останніх шести днів менша, ніж число пацієнтів, яких виписали з лікарень. Наприклад, у четвер одужали 700 людей, тоді як нових інфікованих було лише 177.

Майже відразу про перші послаблення оголосила і Данія. Уряд після Великодня відкриває дитячі садки і початкові школи. Проте учні та викладачі повинні якомога більше бути на свіжому повітрі.

Мотивація цього рішення теж економічна – батьки мають повертатися на роботу, а для цього потрібно, щоб хтось доглядав за дітьми.

"Відкриття шкіл та закладів для найменших означає, що батьки можуть спокійно працювати. Нам це потрібно, тому що багато (економічних) завдань залишаються невирішеними", - сказала прем'єрка Метте Фредеріксен.

З початку епідемії у Данії інфіковано коронавірусом 5386 осіб (дані станом на 8 квітня), проте темпи зараження сповільнюються вже понад тиждень. На сьогодні у лікарнях перебувають всього 453 людини і лише трохи більше сотні з них потребують лікування в інтенсивній терапії.

За схожим сценарієм йде ще одна північноєвропейська країна – Норвегія. З 20 квітня у країні почнуть працювати дитячі садки, з 27-го - початкові та середні школи. А університети, коледжі та професійно-технічні училища відкриються для студентів, які перебувають на завершальному етапі навчання.

А ще норвежцям невдовзі дозволять ходити в гори для ночівлі в заміських будиночках.

Бізнеси, які передбачають контакт між клієнтами і працівниками, такі як перукарні чи салони краси, можуть знову відкритися з 27 квітня, якщо відповідатимуть вимогам інфекційного контролю.

Чехія, яка однією з перших в ЄС закрила кордони і почала вживати жорстких карантинних заходів, майже за місяць після їх впровадження пішла на часткові послаблення.

З 7 квітня чехам дозволили займатися неконтактними видами спорту, наприклад бігом, гольфом або тенісом. Відкриваються магазини будівельних матеріалів, техніки, продажу товарів для різноманітних хобі та сервіси ремонту велосипедів. Звісно, всі повинні дотримуватися суворих гігієнічних заходів.

Також зберігається заборона виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього. А такими причинами є, приміром, похід у магазин, на роботу або для надання допомоги родичам. Без маски на вулицю виходити і надалі не можна.

Глава МВС Чехії Ян Гамачек навіть пропонує розглянути питання про зняття заборони для громадян країни на поїздки за кордон, починаючи з 14 квітня. При цьому заборона в'їзду для майже усіх іноземців поки лишається чинною.

Послаблюй обережно

Про можливі послаблення карантину заявили навіть Іспанія та Італія - країни, які найбільше постраждали від пандемії.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте заявив, що у країні вже до кінця квітня можуть почати послаблювати окремі обмеження. "Однак ми не можемо переходити від повного закриття до лібералізації економічної активності. Ми повинні робити все поступово", - уточнив він.

Своєю чергою Іспанія хоч і продовжила надзвичайний стан ще на два тижні, однак в уряді висловлюють надії, що вже після 26 квітня країна зможе почати повертатися до нормального життя.

Втім, інші країни, які є лідерами за кількістю інфікованих, поки не бачать можливостей для швидкого послаблення обмежень.

Зокрема, Ангела Меркель заявила, що до 19 квітня про жодні скасування у Німеччині не може йтися. Лише після цієї дати уряд та очільники федеральних земель обговорять подальші дії.

А Франція не лише не готова послаблювати, а й додатково посилює обмеження - для в'їзду до країни тепер необхідно отримати спеціальний дозвіл, де будуть зазначені причини та мета візиту.

Також очікується, що президент Еммануель Макрон оголосить продовження обмежень на пересування після 15 квітня, коли збігає їх чинний період дії.

Спалах нових заражень, зафіксований цього тижня, змушує Францію посилити контроль за виконанням карантинних вимог.

І йдеться про цілком реальні покарання.

За порушення правил карантину до адміністративної відповідальності у Франції притягнули 480 тисяч осіб. Доходить до курйозів: днями на півдні Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кицьку на повідку - у поліції пояснили, що не повірили у бажання самої тваринки виходити на прогулянку.

Про жодні послаблення поки не думають і у Великій Британії. Цього тижня кількість смертей від коронавірусу в країні щодня зростає, як і кількість нових хворих. В реанімації опинився навіть прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Треба більше карантину!

Також є країни, які не запроваджували жорсткого карантину, але поступово додають нові заходи.

Яскравий приклад – Швеція, яку всі обговорюють через те, що її стратегія боротьби відрізняється від загальноєвропейської. За це шведська влада навіть отримала порцію критики від Дональда Трампа.

У країні немає жорстких обмежень, людям дозволяють вільно ходити вулицями, працюють ресторани.

Але уряд цього тижня все ж попросив парламент надати розширені повноваження на найближчі три місяці, щоб мати можливість швидко запровадити деякі обмеження в разі погіршення ситуації.

Рішення можуть стосуватися закриття шведських портів, шкіл, спортзалів, ресторанів, магазинів чи інших підприємств. Але уряд без дозволу парламенту не зможе запровадити комендантську годину.

Зі скандинавських країн Швеція має найбільшу кількість померлих серед хворих на коронавірус – 793. Це вдесятеро більше, ніж у Норвегії чи Фінляндії. Навіть попри те, що населення Швеції вдвічі більше, ніж у сусідів, різниця – дуже значна. Фіни, до речі, теж ввели нові обмеження, призупинивши пасажирське поромне сполучення з Естонією, Швецією та Німеччиною.

Країни Чорноморського регіону теж пішли на нові обмеження. Болгарія заборонила в'їзд на свою територію громадянам з усього світу, за винятком 19 країн-членів ЄС. Туреччина ввела комендантську годину для людей молодше 20 років і на 15 днів заборонила в'їзд або виїзд транспортних засобів з 31 провінції, в тому числі зі Стамбула, де мешкає майже п'ята частина населення країни.

У Румунії кількість хворих продовжує зростати, і президент Клаус Йоганніс заявив, що країні далеко до зняття обмежень. "На жаль, кількість випадків збільшується, кількість людей, які перебувають в реанімаціях, збільшується, і хоча ми всі хочемо якнайшвидше подолати цю кризу, я кажу вам, що ми все ще не перебуваємо у фазі, коли можна розслабитися", - сказав він.

Греція, яка досить вдало стримує коронавірус, оголосила суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.

Серед них – комендантська година у нічний час, обмеження на пересування і зупинка будівельних робіт.

Понад те, уряд додав нові обмеження на пересування країною напередодні Великодніх свят.

Крім того, Вищий адміністративний суд Греції підтвердив законність рішення уряду про закриття церков. Відповідно до нього, під час Великодніх свят богослужіння будуть дозволені, але лише за зачиненими дверима та з трансляцією для вірян.

В цьому тренді залишається і Україна. Після посилення обмежень із 6 квітня в уряді заявили, що карантинний режим, ймовірно, буде продовжено до травня.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"