Німеччина витрать 750 млн євро на розробку вакцини від коронавірусу

Уряд Німеччини погодив програму фінансування на розробку та розповсюдження вакцини від коронавірусу вартістю 750 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Близько пів мільярда євро піде на розширення випробувальних потужностей у Німеччині, а решта грошей на розвиток виробничих потужностей.

"Як тільки вакцина буде знайдена та затверджена, виробництво повинно мати можливість швидко розпочатись у великих масштабах як у Німеччині, так і в усьому світі", - сказала міністр з питань досліджень Аня Карлічек.

Вона назвала розробку вакцини "ключем" до повернення до нормального життя.

Основна мета нової програми фінансування - дозволити клінічним випробуванням працювати з більшою кількістю учасників з самого початку.

Медичний персонал або інші необхідні працівники можуть бути включені до випробувань на громадських засадах, сказала Карлічек.

Зазвичай випробування проводяться поетапно з невеликою кількістю учасників на початку і повільно розширюються.

Раніше повідомлялося, що під час відеоконференції, організованої для глобального збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу, зібрали 7,4 млрд євро.