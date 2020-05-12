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Германия потрать 750 млн евро на разработку вакцины от коронавируса

Вторник, 12 мая 2020, 10:26

Правительство Германии согласовало программу финансирования на разработку и распространение вакцины от коронавируса стоимостью 750 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около полумиллиарда евро пойдет на расширение испытательных мощностей в Германии, а остальные деньги - на развитие производственных мощностей.

"Как только вакцина будет найдена и утверждена, производство должно иметь возможность быстро начаться в больших масштабах как в Германии, так и во всем мире", - сказала министр по вопросам исследований Аня Карличек.

Она назвала разработку вакцины "ключом" к возвращению к нормальной жизни.

Основная цель новой программы финансирования - позволить клиническим испытаниям работать с большим количеством участников с самого начала.

Медицинский персонал или другие необходимые работники могут быть включены к испытаниям на общественных началах, сказала Карличек.

Обычно испытания проводятся поэтапно с небольшим количеством участников в начале и медленно расширяются.

Ранее сообщалось, что во время видеоконференции, организованной для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 млрд евро.

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