Германия потрать 750 млн евро на разработку вакцины от коронавируса
Правительство Германии согласовало программу финансирования на разработку и распространение вакцины от коронавируса стоимостью 750 млн евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Около полумиллиарда евро пойдет на расширение испытательных мощностей в Германии, а остальные деньги - на развитие производственных мощностей.
"Как только вакцина будет найдена и утверждена, производство должно иметь возможность быстро начаться в больших масштабах как в Германии, так и во всем мире", - сказала министр по вопросам исследований Аня Карличек.
Она назвала разработку вакцины "ключом" к возвращению к нормальной жизни.
Основная цель новой программы финансирования - позволить клиническим испытаниям работать с большим количеством участников с самого начала.
Медицинский персонал или другие необходимые работники могут быть включены к испытаниям на общественных началах, сказала Карличек.
Обычно испытания проводятся поэтапно с небольшим количеством участников в начале и медленно расширяются.
Ранее сообщалось, что во время видеоконференции, организованной для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 млрд евро.