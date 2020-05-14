Польща стала антилідером в ЄС у забезпеченні прав ЛГБТ
За рівнем забезпечення прав сексуальних меншин Польща посіла останнє місце серед країн ЄС.
Таким є останній рейтинг ILGA-Europe (Міжнародна асоціація геїв, лесбійок, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів).
Організація ILGA Europe щорічно публікує дослідження Rainbow Map Europe 2017, в якому оцінюється прогрес у справі захисту прав представників ЛГБТІ-спільноти. Країни оцінюються за широким спектром критеріїв, зокрема, йдеться про рівність, сімейні відносини, мову ненависті, законодавче визнання гендерної ідентичності тощо.
Найкраще, згідно з дослідженням забезпечуються права ЛГБТІ-спільноти на Мальті.
Останнє, 49-те, місце у рейтингу займає Азербайджан. На передостанньому місці знаходиться Туреччина.
Україна посідає у рейтингу 36-ту сходинку – таке ж місце у нашої країни було і в минулому році.
Серед країн ЄС найнижче місце у рейтингу у Польщі – 42. Також низькі позиції у рейтингу у таких країн Євросоюзу, як Латвія (41), Румунія (39), Болгарія (37), Італія (35).