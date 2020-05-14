Польша стала антилидером в ЕС по обеспечению прав ЛГБТ

По уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Польша заняла последнее место среди стран ЕС.

Таков последний рейтинг ILGA-Europe (Международная ассоциация геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов).

Организация ILGA Europe ежегодно публикует исследования Rainbow Map Europe 2017, в котором оценивается прогресс в деле защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества. Страны оцениваются по широкому спектру критериев, таким как равенство, семейные отношения, язык ненависти, законодательное признание гендерной идентичности и тому подобное.

Лучше всего, согласно исследованию, обеспечиваются права ЛГБТ-сообщества на Мальте.

Последнее, 49-е, место в рейтинге занимает Азербайджан. На предпоследнем месте находится Турция.

Украина занимает в рейтинге 36-ю строчку - такое же место у нашей страны было и в прошлом году.

Среди стран ЕС самое низкое место в рейтинге у Польши - 42. Также низкие позиции в рейтинге у таких стран Евросоюза, как Латвия (41), Румыния (39), Болгария (37), Италия (35).