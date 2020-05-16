Німеччина послабила контроль на кордонах з кількома країнами

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

З опівночі п'ятниці водії можуть перетинати кордон цих двох країн без необхідності доводити поважну причину. За даними поліції, уздовж кордону знову були відкриті 12 контрольно-пропускних пунктів.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, коментуючи відкриття кордонів, з полегшенням заявив, що "прийшов час це все завершити".

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Також були зняті деякі обмеження на кордонах Німеччини з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати партнерів, родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах в сусідній країні.

Те ж саме стосується власників житлової нерухомості, мисливських угідь, людей, що доглядають за тваринами, тощо. Водночас туристичні подорожі, поїздки за продуктами або паливом досі заборонені.

Дещо послаблюються обмеження і на кордоні Німеччини з Францією. Насамперед ідеться про відвідування родичів. Крім того, неодружені пари з двох країн, які живуть окремо, зможуть знову зустрічатися.

Скасувати всі обмеження на поїздки між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами.

Всі обмеження на кордоні з Данією та Італією поки залишатимуться чинними.

Нагадаємо, у Німеччині різко знизилась кількість нових випадків зараження коронавірусом, а також число померлих серед інфікованих.

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