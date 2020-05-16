Германия ослабила контроль на границах с несколькими странами

Германия и Люксембург вновь открыли свою автомобильную границу после двухмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Начиная с полуночи пятницы водители могут пересекать границу этих двух стран без необходимости доказывать уважительную причину. По данным полиции, вдоль границы вновь были открыты 12 контрольно-пропускных пунктов.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя открытие границ, с облегчением заявил, что "пришло время это все завершить".

Также были сняты некоторые ограничения на границах Германии с Австрией и Швейцарией. Теперь люди могут без ограничений посетить партнеров, родственников или принять участие в важных семейных мероприятиях в соседней стране.

То же самое касается владельцев жилой недвижимости, охотничьих угодий, людей, ухаживающих за животными, и тому подобное. В то же время туристические путешествия, поездки за продуктами или топливом до сих пор запрещены.

Несколько ослабляются ограничения и на границе Германии с Францией. Прежде всего речь идет о посещении родственников. Кроме того, неженатые пары из двух стран, которые живут отдельно, смогут снова встречаться.

Отменить все ограничения на поездки между Германией, Австрией, Швейцарией и Францией планируется 15 июня на основе соглашения между всеми государствами.

Все ограничения на границе с Данией и Италией пока остаются в силе.

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