Туреччина висловила підтримку кримським татарам у 76-ту річницю депортації

Туреччина висловила співчуття кримськотатарському народу та підтримку територіальній цілісності України у зв’язку з 76-ю річницею депортації кримських татар.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

"У цей день, 76 років тому, кримськотатарські турки, корінний народ Криму, примусово були змушені покинути свою Батьківщину і депортовані в нелюдських умовах. Велика частина з 250 тисяч кримських татар втратили свої життя або під час депортації, або у вигнанні. Кримські татари впродовж десятків років не мали можливості повернутися на їхню Батьківщину - Кримський півострів, після вигнання у 1944 році", - наголошується у заяві.

Хамі Аксой додав, що Туреччина продовжує підтримувати кримських татар, аби подолати наслідки несправедливого поводження, з яким вони стикнулися, і щоби допомогти їм жити у безпеці і мирі, зберігаючи їхню ідентичність.

"З цього приводу, ми знову підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності України", - йдеться у заяві.

У заяві також вшановують пам’ять жертв геноциду черкесів після російсько-кавказької війни 1763-1864 років. "Вигнання черкесів - це ще одна трагедія, яку ми згадуємо із сумом. 156 років тому, 21 травня, народи Кавказу були змушені покинути їхню рідну землю у тяжких умов, що призвело до втрати багатьох життів", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, США у своїй заяві до 76-ї річниці депортації наголосили на незмінності позиції щодо незаконної окупації Криму Росією та закликали РФ повернути Україні контроль над півостровом.

Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі у своїй спільній заяві засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар та закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму і виконати вимоги міжнародної спільноти щодо деокупації Криму.