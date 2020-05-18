Турция выразила поддержку крымским татарам в 76-ю годовщину депортации

Турция выразила соболезнования крымскотатарскому народу и поддержку территориальной целостности Украины в связи с 76-й годовщиной депортации крымских татар.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНІАН, об этом заявил глава МИД Турции Хами Аксой.

"В этот день, 76 лет назад, крымскотатарские турки, коренной народ Крыма, принудительно были вынуждены покинуть свою Родину и депортированы в нечеловеческих условиях. Большая часть из 250 000 крымских татар потеряли свои жизни или во время депортации, или в изгнании. Крымские татары в течение десятков лет не имели возможности вернуться на их родину - Крымский полуостров, после изгнания в 1944 году ", - отмечается в заявлении.

Хами Аксой добавил, что Турция продолжает поддерживать крымских татар, чтобы преодолеть последствия несправедливого обращения, с которым они столкнулись, и чтобы помочь им жить в безопасности и мире, сохраняя их идентичность.

"По этому поводу, мы вновь подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В заявлении также чтят память жертв геноцида черкесов после российско-кавказской войны 1863-1864 годов. "Изгнание черкесов - это еще одна трагедия, которую мы вспоминаем с грустью. 156 лет назад, 21 мая, народы Кавказа были вынуждены покинуть их родную землю в тяжелых условиях, что привело к потере многих жизней", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, США в своем заявлении 76-й годовщине депортации отметили неизменность позиции по незаконной оккупации Крыма Россией и призвали РФ вернуть Украину контроль над полуостровом.

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши в своем совместном заявлении осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар и призвали Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и выполнить требования международного сообщества по деоккупации Крыма.