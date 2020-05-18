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США закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Кримом

Понеділок, 18 травня 2020, 12:19

Позиція США щодо окупації Криму залишається незмінною і Сполучені Штати вимагають від Росії негайно повернути Україні контроль над півостровом.

Як пише "Європейська правда", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у заяві до 76-ї річниці депортації кримських татар.

Крістіна Квін зазначила, що депортація призвела до страждань і смерті багатьох тисяч кримських татар, та наголосила, що ця травма поглиблюється теперішніми діями Російської Федерації.

"Сполучені Штати не визнають і не визнають незаконну анексію Криму Росією. Наші санкції щодо Криму залишатимуться доти, доки Росія поверне півострів під контроль України. Наше зобов’язання щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитним.

Ми закликаємо Росію припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму, припинити призов до своїх збройних сил у Криму та негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і вкотре заявляємо, що Крим – це Україна", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ  України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу, у якій засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар.

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