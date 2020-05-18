США закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Кримом

Позиція США щодо окупації Криму залишається незмінною і Сполучені Штати вимагають від Росії негайно повернути Україні контроль над півостровом.

Як пише "Європейська правда", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у заяві до 76-ї річниці депортації кримських татар.

Крістіна Квін зазначила, що депортація призвела до страждань і смерті багатьох тисяч кримських татар, та наголосила, що ця травма поглиблюється теперішніми діями Російської Федерації.

"Сполучені Штати не визнають і не визнають незаконну анексію Криму Росією. Наші санкції щодо Криму залишатимуться доти, доки Росія поверне півострів під контроль України. Наше зобов’язання щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитним.

Ми закликаємо Росію припинити знову завдавати страждань мешканцям Криму, припинити призов до своїх збройних сил у Криму та негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і вкотре заявляємо, що Крим – це Україна", - заявила вона.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін звертається з посланням, згадуючи про радянську депортацію кримських татар 76 років тому та вкотре наголошує на незмінній сьогоднішній позиції США: Крим – це Україна. pic.twitter.com/Mxxhjq9alz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 18, 2020

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу, у якій засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар.