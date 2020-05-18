ЄС закликав Росію припинити порушення прав людини в Криму

Представництво ЄС в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві до 76-ї річниці депортації кримських татар.

"Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією", - йдеться у заяві.

Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією. #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 18, 2020

Нагадаємо, із заявами до 76-ї річниці депортації кримських татар виступили вже низка країн.

США у своїй заяві наголосили на незмінності позиції щодо незаконної окупації Криму Росією та закликали РФ повернути Україні контроль над півостровом.

Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі у своїй спільній заяві засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар та закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму і виконати вимоги міжнародної спільноти щодо деокупації Криму.

Туреччина висловила співчуття кримськотатарському народу та підтримку територіальній цілісності України.