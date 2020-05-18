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ЄС закликав Росію припинити порушення прав людини в Криму

Понеділок, 18 травня 2020, 13:56

Представництво ЄС в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві до 76-ї річниці депортації кримських татар.

"Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, із заявами до 76-ї річниці депортації кримських татар виступили вже низка країн.

США у своїй заяві наголосили на незмінності позиції щодо незаконної окупації Криму Росією та закликали РФ повернути Україні контроль над півостровом

Міністри закордонних справ  України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі у своїй спільній заяві засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар та закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму і виконати вимоги міжнародної спільноти щодо деокупації Криму.

Туреччина висловила співчуття кримськотатарському народу та підтримку територіальній цілісності України. 

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