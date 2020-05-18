Німеччина планує скасувати попередження про подорожі у середині червня

Німеччина розраховує скасувати глобальне попередження про подорожі для своїх громадян у середині червня,

Про це заявив німецький міністр закордонних справ Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Маас заявив після відеоконференції з колегами з Болгарії, Греції, Італії, Хорватії, Мальти, Австрії, Португалії, Словенії, Іспанії та Кіпру, що попередження про поїздки може бути замінено інформацією про подорожі, що стосуються конкретної країни з 15 червня.

Однак, за його словами, поки рано говорити, в яких країнах можна буде провести літні канікули. Міністр зазначив, що у будь-якому разі не слід очікувати на швидке повернення до подорожей, як це було до спалаху пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Італія анонсувала відкриття своїх кордонів з 3 червня, а Іспанія розраховує знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

Зовнішні європейські кордони залишаються закритими принаймні до 15 червня. В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.

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