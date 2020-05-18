Іспанія розраховує відкрити кордони для туристів в кінці червня

Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мадрид минулого тижня здивував своїх партнерів по Європейському союзу, ввівши двотижневий карантин для всіх зарубіжних мандрівників і фактично зберігши кордони закритими, заявивши, що це необхідно для того, щоб уникнути другої хвилі хвороби.

Міністр транспорту Хосе Луїс Абалос заявив, що це обмеження скасують паралельно із забороною на поїздки в межах Іспанії, регіони якої послаблюють обмеження на різних етапах.

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"Як тільки ми, іспанці, зможемо поїхати в інші провінції, іноземці зможуть приїхати в Іспанію. Сподіваюся, з кінця червня ми почнемо туристичну діяльність", - сказав він.

На туризм припадає понад 12% економічного виробництва Іспанії.

Банк Іспанії заявив, що через епідемію служби охорони здоров'я зазнали серйозного стресу і завдали удару по економіці, яка в цьому році може скоротитися на 12,4%.

Безробіття різко зросло в березні і квітні, в результаті чого число людей, що залежать від допомоги по безробіттю, досягло рекордних 5,2 мільйона.

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