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Берлін: РФ переслідує кримських татар за сумнівними звинуваченнями

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Берлін: РФ переслідує кримських татар за сумнівними звинуваченнями

Вівторок, 19 травня 2020, 07:47

Берлін стурбований кримінальним переслідуванням понад 80 кримських татар Росією за сумнівними звинуваченнями і закликав РФ забезпечити права кримськотатарського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій у понеділок на сайті німецького МЗC заяві  уповноваженої уряду Німеччини з політики щодо дотримання прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер та координатора уряду з міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірка Візе.

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Автори нагадують, що за наказом Сталіна 76 років тому сотні тисяч кримських татар, включаючи жінок і дітей, були депортовані, і вшановують пам'ять тих, хто загинув в результаті депортації, втратив друзів і сім'ю, та пережив величезні страждання. "У вигнанні ті, хто вижив, зіткнулися з масовою дискримінацією. Кримські татари не могли повернутися на батьківщину до 1980-х років", - констатується у заяві. 

Однак, як підкреслюють Кофлер і Візе, і сьогодні кримськотатарський народ не може жити в умовах свободи і самовизначення. 

"Після анексії Кримського півострова Росією, яка відбулася у порушення міжнародного права, становище кримських татар різко погіршилося. Вони є жертвами систематичного залякування і утисків та не можуть вільно сповідувати свої переконання. Меджліс, центральний орган самоврядування, як і раніше заборонений, незважаючи на тимчасовий наказ Міжнародного суду ООН. Багато кримських татар покинули свою батьківщину, яку нещодавно здобули", - заявили у Берліні.

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Автори заяви стурбовані тим, що понад 80 кримських татар переслідувані Росією за сумнівними звинуваченнями, і деякі з них перебувають далеко від свого дому і рідних. "Ми закликаємо Росію повністю гарантувати права кримськотатарської меншини", - закликали  Кофлер і Візе.

Нагадаємо, у 76-ту річницю депортації кримськотатарського народу Європейська комісія вимагає забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до тимчасово окупованого Криму.

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Крим Німеччина
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