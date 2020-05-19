Норвегія відмовилася від планів тестувати на коронавірус 300 тисяч осіб щотижня
Норвегія відмовилася від плану нарощування темпів тестування на коронавірус, щоб кожного тижня проходило тестування близько 300 000 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Мета, про яку було оголошено 24 квітня в розпорядженні директора Норвезького управління охорони здоров'я Бйорна Гулдвога, полягала в тому, щоб кожного тижня могли проходити тестування 5% населення або близько 270 000 осіб.
Через два тижні, 7 травня, управління розіслало муніципалітетам лист з проханням націлитися на тестування тільки 1,5 відсотка населення або 800 000 осіб.
Насправді рівень тестування набагато нижче: зараз щотижня тестується менше ніж 20 000 осіб, або близько 0,35% населення.
Міністр охорони здоров'я Норвегії Бент Хойї заявив, що зміна мети відображає зміну пріоритетів уряду.
"Тепер досить, щоб у нас був контроль і низький рівень зараження в суспільстві", - сказав він, додавши, що кількість тестів буде збільшено восени.
Нагадаємо, влада Норвегії не рекомендує громадянам несуттєві закордонні поїздки до 20 серпня, до цієї ж дати, швидше за все, збережеться обмеження на в’їзд до країни.