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Норвегия отказалась от планов тестировать на коронавирус 300 тысяч человек еженедельно

Вторник, 19 мая 2020, 17:16

Норвегия отказалась от плана массового наращивания темпов тестирования на коронавирус, чтобы каждую неделю проходило тестирование около 300 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Цель, о которой было объявлено 24 апреля в распоряжении директора Норвежского управления здравоохранения Бьёрна Гулдвога, состояла в том, чтобы 5% населения страны могли проходить тестирование - или около 270 000 человек в неделю.

Спустя две недели, 7 мая, Директорат разослал муниципалитетам письмо с просьбой нацелиться на тестирование только 1,5 процента населения или 800 000 человек. 

На самом деле уровень тестирования намного ниже: в настоящее время каждую неделю тестируется менее 20 000 человек, или около 0,35% населения.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что изменение цели отражает изменение приоритетов правительства.

 "Теперь достаточно, чтобы у нас был контроль и низкий уровень заражения в обществе", - сказал он, добавив, что количество тестов будет увеличено осенью.

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Коронавирус Норвегия
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