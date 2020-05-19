Норвегия отказалась от планов тестировать на коронавирус 300 тысяч человек еженедельно
Норвегия отказалась от плана массового наращивания темпов тестирования на коронавирус, чтобы каждую неделю проходило тестирование около 300 000 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Цель, о которой было объявлено 24 апреля в распоряжении директора Норвежского управления здравоохранения Бьёрна Гулдвога, состояла в том, чтобы 5% населения страны могли проходить тестирование - или около 270 000 человек в неделю.
Спустя две недели, 7 мая, Директорат разослал муниципалитетам письмо с просьбой нацелиться на тестирование только 1,5 процента населения или 800 000 человек.
На самом деле уровень тестирования намного ниже: в настоящее время каждую неделю тестируется менее 20 000 человек, или около 0,35% населения.
Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе заявил, что изменение цели отражает изменение приоритетов правительства.
"Теперь достаточно, чтобы у нас был контроль и низкий уровень заражения в обществе", - сказал он, добавив, что количество тестов будет увеличено осенью.