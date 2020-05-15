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Норвегія планує зберегти обмеження на в’їзд до 20 серпня

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:22

Влада Норвегії не рекомендує громадянам несуттєві закордонні поїздки до 20 серпня, до цієї ж дати, швидше за все, збережеться обмеження на в’їзд до країни.

Про це заявила прем’єрка Норвегії Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Ті зміни, про які ми говоримо сьогодні, повинні постійно оцінюватися з урахуванням поточної ситуації з зараженнями. В принципі, рекомендації з подорожей міністерства закордонних справ, заборона на в'їзд і загальні карантинні правила триватимуть до 20 серпня" - сказала Солберг.

Уряд оголосив дві нові дати, 15 червня і 20 липня, коли він розгляне можливість зробити деякі винятки із загальних карантинних правил і рекомендацій з подорожей.

"Перший крок полягає в тому, що до 15 червня ми подивимося, чи можна зробити винятки з рекомендацій з подорожей для поїздок в північні країни. 20 липня буде розглянуто питання про те, чи будуть зроблені винятки для поїздок в інші сусідні країни Європи" - зазначила міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде.

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Однак будь-які винятки в туристичних рекомендаціях будуть залежати від того, що відбуватиметься в інших країнах.

"Незважаючи на обережне пом'якшення заходів інфекційного контролю в ряді країн, подорожувати як і раніше важко - навіть в Європі",- говорить Сорейде.

За її словами, обмеження на поїздки в країнах і між ними, різні ситуації з зараженням, карантинні правила, надзвичайні заходи і дуже мало рейсів, які також часто скасовуються, створюють проблеми для норвезьких громадян.

Як повідомлялося, Норвегія частково відкрила кордон для громадян ЄС, а також Ісландії, Британії, Ліхтенштейну та Швейцарії. 

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