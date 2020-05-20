У Німеччині окремі депутати пропонують не відкривати борделі після карантину
У Німеччині окремі депутати запропонували не відновлювати роботу борделів після зняття карантинних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
16 депутатів Бундестагу з правоцентристської ХДС та лівоцентристської Соціал-демократичної партії звернулися листом до урядів 16 федеральних земель із попередженням, що секс-працівники можуть стати "суперпоширювачами" вірусу, відтак після пом’якшення карантину борделі краще не відкривати взагалі.
"Має виглядати очевидним, що проститутки можуть стати "суперпоширювачами" вірусу, тому що сексуальна активність, як правило, несумісна із заходами соціального дистанціювання", - йдеться у листі.
Серед його підписантів – колишній міністр охорони здоров’я Герман Грее з ХДС, Лені Бреймаєр від соціал-демократів та практикуючий лікар Карл Лаутербах.
Депутати також додають, що закриття борделів може стати додатковою можливістю покращити становище людей, які заробляють у цій сфері.
"Відкриття борделів не допоможе цим жінкам. Натомість, їм потрібне навчання чи робота на безпечному робочому місці", - зазначають вони.
Підписанти закликають Німеччину перейняти так звану "нордичну модель", за якою криміналізується придбання, а не надання секс-послуг, а секс-працівникам пропонують допомогу для того, щоб почати заробляти в іншій сфері.
У Німеччині проституція легалізована, але кожна із земель має свої правила для секс-працівників.
Офіційно зареєстрованих секс-працівників – 33 тисячі, але, за оцінкою уряду, разом із тими, хто працює неофіційно, це близько 400 тисяч. Багато з них – жінки зі Східної Європи.