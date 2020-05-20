У Німеччині окремі депутати пропонують не відкривати борделі після карантину

У Німеччині окремі депутати запропонували не відновлювати роботу борделів після зняття карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

16 депутатів Бундестагу з правоцентристської ХДС та лівоцентристської Соціал-демократичної партії звернулися листом до урядів 16 федеральних земель із попередженням, що секс-працівники можуть стати "суперпоширювачами" вірусу, відтак після пом’якшення карантину борделі краще не відкривати взагалі.

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"Має виглядати очевидним, що проститутки можуть стати "суперпоширювачами" вірусу, тому що сексуальна активність, як правило, несумісна із заходами соціального дистанціювання", - йдеться у листі.

Серед його підписантів – колишній міністр охорони здоров’я Герман Грее з ХДС, Лені Бреймаєр від соціал-демократів та практикуючий лікар Карл Лаутербах.

Депутати також додають, що закриття борделів може стати додатковою можливістю покращити становище людей, які заробляють у цій сфері.

"Відкриття борделів не допоможе цим жінкам. Натомість, їм потрібне навчання чи робота на безпечному робочому місці", - зазначають вони.

Підписанти закликають Німеччину перейняти так звану "нордичну модель", за якою криміналізується придбання, а не надання секс-послуг, а секс-працівникам пропонують допомогу для того, щоб почати заробляти в іншій сфері.

У Німеччині проституція легалізована, але кожна із земель має свої правила для секс-працівників.

Офіційно зареєстрованих секс-працівників – 33 тисячі, але, за оцінкою уряду, разом із тими, хто працює неофіційно, це близько 400 тисяч. Багато з них – жінки зі Східної Європи.