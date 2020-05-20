В Германии некоторые депутаты предлагают не открывать бордели после карантина

В Германии отдельные депутаты предложили не возобновлять работу борделей после снятия карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

16 депутатов Бундестага из правоцентристской ХДС и левоцентристской Социал-демократической партии обратились с письмом к правительствам 16 федеральных земель с предупреждением, что секс-работники могут стать "суперраспространителями" вируса, поэтому после смягчения карантина бордели лучше не открывать вообще.

"Должно выглядеть очевидным, что проститутки могут стать "суперраспространителями" вируса, так как сексуальная активность, как правило, несовместима с мерами социального дистанцирования", - говорится в письме.

Среди его подписантов - бывший министр здравоохранения Герман Грее из ХДС, Лени Бреймаер от социал-демократов и практикующий врач Карл Лаутербах.

Депутаты также добавляют, что закрытие борделей может стать дополнительной возможностью улучшить положение людей, которые зарабатывают в этой сфере.

"Открытие борделей не поможет этим женщинам. Вместо этого им нужно обучение или работа на безопасном рабочем месте", - отмечают они.

Подписанты призывают Германию перенять так называемую "нордическую модель", по которой криминализуется приобретения, а не предоставление сексуальных услуг, а секс-работникам предлагают помощь для того, чтобы начать зарабатывать в другой сфере.

В Германии проституция легализована, но каждая из земель имеет свои правила для секс-работников.

Официально зарегистрированных секс-работников - 33 000, но, по оценке правительства, вместе с теми, кто работает неофициально, это около 400 000. Многие из них - женщины из Восточной Европы.