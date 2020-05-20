Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Парламент Болгарии требует от Украины не разделять Болградский район

Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

Зеленский пообещал бороться за "Минск" до конца

Леонид Кучма хочет оставить минские переговоры и просил об этом Зеленского






В Германии некоторые депутаты предлагают не открывать бордели после карантина

Среда, 20 мая 2020, 13:17

В Германии отдельные депутаты предложили не возобновлять работу борделей после снятия карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

16 депутатов Бундестага из правоцентристской ХДС и левоцентристской Социал-демократической партии обратились с письмом к правительствам 16 федеральных земель с предупреждением, что секс-работники могут стать "суперраспространителями" вируса, поэтому после смягчения карантина бордели лучше не открывать вообще.

"Должно выглядеть очевидным, что проститутки могут стать "суперраспространителями" вируса, так как сексуальная активность, как правило, несовместима с мерами социального дистанцирования", - говорится в письме.

Среди его подписантов - бывший министр здравоохранения Герман Грее из ХДС, Лени Бреймаер от социал-демократов и практикующий врач Карл Лаутербах.

Депутаты также добавляют, что закрытие борделей может стать дополнительной возможностью улучшить положение людей, которые зарабатывают в этой сфере.

"Открытие борделей не поможет этим женщинам. Вместо этого им нужно обучение или работа на безопасном рабочем месте", - отмечают они.

Подписанты призывают Германию перенять так называемую "нордическую модель", по которой криминализуется приобретения, а не предоставление сексуальных услуг, а секс-работникам предлагают помощь для того, чтобы начать зарабатывать в другой сфере.

В Германии проституция легализована, но каждая из земель имеет свои правила для секс-работников.

Официально зарегистрированных секс-работников - 33 000, но, по оценке правительства, вместе с теми, кто работает неофициально, это около 400 000. Многие из них - женщины из Восточной Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Германия
powered by lun.ua