Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії

Національна рада з питань боротьби з дискримінацією Румунії оштрафувала президента країни Клауса Йоганніса на 5000 леїв (трохи більше 1000 євро) за заяви щодо автономії Секейського краю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Romania TV.

"Заява пана Клауса Йоганніса є актом дискримінації та порушує право на гідність на основі етнічної/національної приналежності. До Клауса Йоганніса була застосована санкція у вигляді штрафі у розмірі 5000 леїв", - йдеться у заяві ради.

У квітні нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про автономію Секейського краю - регіону в центральній Румунії, населеного етнічними угорцями. Через пандемію законопроєкт був автоматично прийнятий, оскільки не обговорювався протягом 45 днів.

Після цього Йоганніс звинуватив своїх головних супротивників, Соціалістичну демократичну партію, у змові з партією угорської нацменшини UDMR, яка підтримує Йоганніса, у тому, що вони хочуть "віддати Трансільванію Угорщині".

Законопроєкт згодом був відхилений Сенатом Румунії, але спричинив бурхливі політичні дебати в країні і дипломатичну суперечку з Угорщиною.

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