Заява президента Румунії викликала дипломатичну суперечку з Угорщиною
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав недавні заяви президента Румунії Клауса Йоганніса "абсолютно нецивілізованими" і спрямованими на розпалювання ненависті, та попросив його проявляти більше поваги до угорців, які проживають в Румунії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Суперечка виникла після того, як нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про автономію Секейського краю - регіону в центральній Румунії, населеного етнічними угорцями. Через пандемію законопроєкт був автоматично прийнятий, оскільки не обговорювався протягом 45 днів.
Опісля Йоганніс звинуватив своїх головних супротивників, Соціалістичну демократичну партію, у змові з партією угорської нацменшини UDMR, яка підтримує Йоганніса, у тому, що вони хочуть "віддати Трансільванію Угорщині".
Зауважимо, президент Румунії Клаус Йоганніс отримав величезну підтримку з боку угорської меншини на торішніх виборах.
Міністерство закордонних справ Румунії назвало заяви Сіярто "провокаційними і невідповідними", та просило Угорщину переглянути своє ставлення і дії щодо Румунії та румунських чиновників.
Міністерство додало, що законопроєкт був пов'язаний виключно з внутрішніми дебатами в Румунії, і що Сіярто не має права голосу з цього питання.
Хоча цей законопроєкт згодом був відхилений Сенатом Румунії, він спричинив бурхливі політичні дебати в країні.
Читайте також: Вішати поруч із прапором: конфлікт Угорщини та Румунії та його 5 уроків для України