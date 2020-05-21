У Франції обіцяють  в середині червня прояснити, коли відновляться поїздки Європою

Перспектива відновлення подорожей Європою буде відома у середині червня.

Як повідомляє "Європейська правда", з посиланням на BFM TV, про це заявив Жан-Батіст Лемуан, державний секретар при міністерстві Європи та закордонних справ Франції.

"У середині липня ми зможемо прояснити для європейців, чи зможуть вони подорожувати Європою цього літа", - зазначив він.

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Пан Лемуан додав, що "усі орієнтуються" на 15 червня у питанні щодо поступового послаблення обмежень на перетин внутрішніх кордонів.

Він повідомив також, що наприкінці червня для мандрівників буде доступний інформаційний портал, на якому можна буде ознайомитися з умовами в’їзду на територію певної країни, санітарними вимогами і можливостями транспортного сполучення.

Як повідомлялося раніше, про створення такої платформи йшлося і на зустрічі міністрів туризму країн ЄС вчора, 20 травня, на якій обговорювали запропоновані Єврокомісією принципи та рекомендації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції заявив, що французи можуть планувати відпустки у межах країни на липень-серпень.