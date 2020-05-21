Во Франции обещают в середине июня прояснить, когда возобновятся поездки по Европе

Перспектива восстановления путешествий по Европе будет известна в середине июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, об этом заявил Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции.

"В середине июля мы сможем прояснить для европейцев, смогут ли они путешествовать по Европе этим летом", - отметил он.

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Господин Лемуан добавил, что "все ориентируются" на 15 июня в вопросе постепенного ослабления ограничений на пересечение внутренних границ.

Он сообщил также, что в конце июня для путешественников будет доступен информационный портал, на котором можно будет ознакомиться с условиями въезда на территорию определенной страны, санитарными требованиями и возможностями транспортного сообщения.

Как сообщалось ранее, о создании такой платформы речь шла на встрече министров туризма стран ЕС вчера, 20 мая, на которой обсуждали предложенные Еврокомиссией принципы и рекомендации.

Напомним, ранее премьер-министр Франции заявил, что французы могут планировать отпуска в пределах страны на июль-август.