Прем’єр Франції: відпустки можна планувати на липень-серпень

Прем’єр Франції заявив, що французи можуть планувати відпустки у межах країни на липень-серпень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що французи "зможуть поїхати на відпочинок у межах Франції у липні-серпні". За його словами, в той час можуть залишитися "дуже локальні обмеження" на випадок, якщо у певних регіонах епідемічна ситуація буде гіршою.

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Нагадаємо, на даному етапі послаблення карантинних обмежень, що розпочався 11 травня, людям дозволено без додаткових пояснень подорожувати у радіусі 100 кілометрів від дому та більше не потрібно носити з собою форму, що пояснює причину виходу з дому.

За останню добу у Франції від коронавірусу померло 83 хворих – в рази менше людей, ніж попередні два дні. Загальна кількість загиблих від епідемії в країні досягла 27 074 осіб. Одужали з початку епідемії 58 678 хворих.

Детальніше про те, як країна збирається повертатися до нормального життя, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.