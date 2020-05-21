Грузія вирішила не продовжувати "коронавірусний" надзвичайний стан

Уряд Грузії вирішив не продовжувати надзвичайний стан та комендантську годину, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це заявив прем’єр-міністр країни.

Уряд Грузії вирішив не продовжувати надзвичайний стан, запроваджений у зв’язку з епідемією. Про це на урядовому засіданні заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

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"Звісно, ми всі добре розуміємо, що виклики після цієї глобальної пандемії стають все гіршими, але водночас ми розуміємо, що повинні повільно, але дуже обережно повертати країну до нормального життя… Тому уряд вирішив не продовжувати надзвичайний стан та комендантську годину", - зазначив прем’єр.

Грузія оголосила надзвичайний стан 21 березня та після цього продовжувала його дію. Термін останнього продовження спливає 22 травня.

Нагадаємо, перші послаблення карантинних обмежень у Грузії почалися 27 квітня.

Як повідомлялося раніше, Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня.

Українські авіакомпанії вже звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.

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