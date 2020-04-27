Грузія почала поетапне скасування коронавірусних обмежень

У Грузії з 27 квітня розпочався перший етап ослаблення обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія-онлайн.

Відсьогодні дозволяється пересування на легкових авто, а також відновлюється робота таксі; повністю дозволяється онлайн-торгівля (оптова та роздрібна), послуги з доставки будь-яких продуктів і діяльність відкритих аграрних ринків.

Як пояснив пресспікер прем'єр-міністра Іраклій Чіковані, зазначені обмеження знімаються в масштабі всієї країни, крім тих муніципалітетів і адміністративних одиниць, де встановлені жорсткі карантинні обмеження.

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"Разом з тим, слід підкреслити, що все це стосується лише тих компаній, установ та об'єктів, які задовольняють правилам, розробленим Міністерством охорони здоров'я", - заявив Чіковані.

Як відомо, з 15 квітня заборонений в'їзд в Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі, а також виїзд з цих міст на термін дії надзвичайного стану. Однак, 27 і 28 квітня, як виняток, допускається в'їзд в ці міста і виїзд з них лише з метою повернення до фактичної адреси проживання.

Залишається чинною комендантська година з 21:00 до 06:00.

"Разом з тим, хочемо ще раз заявити, що на підставі аналізу епідеміологічної ситуації зняті обмеження можуть бути знову встановлені, а також можуть бути переглянуті терміни кожного наступного етапу", - зазначив Чіковані.

Зараз в Грузії підтверджені 496 випадків зараження коронавірусом. Шестеро людей померли і 149 одужали.

Нагадаємо, Італія, найбільш постраждала від коронавірусу країна в Європі, оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину з 4 травня.